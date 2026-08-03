Cumhuriyet Gazetesi Logo
Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk'ten Ukrayna Ligi'ne farklı başlangıç!

Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk'ten Ukrayna Ligi'ne farklı başlangıç!

3.08.2026 20:59:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk'ten Ukrayna Ligi'ne farklı başlangıç!

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna 1. Futbol Ligi'nin ilk haftasında karşılaştığı Kudrivka'yı 5-1 mağlup etti.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Birinci Futbol Ligi'nde sezona 5-1'lik Kudrivka galibiyetiyle başladı.

Son şampiyon Shakhtar Donetsk, yeni sezonun ilk haftasında Arena Lviv'de Kudrivka ile karşılaştı.

Image

NOGUEIRA'DAN HAT-TRICK

Alisson ve Artur Dumanyuk'un karşılıklı golleriyle ilk yarısı 1-1 berabere tamamlanan mücadeleyi Shakhtar Donetsk, Kaua Elias Nogueira (3) ve Luca Meirelles'in ikinci yarıda kaydettiği gollerle 5-1 kazandı.

Shakhtar Donetsk, bu galibiyetin ardından averajla liderlik koltuğuna oturdu.

İlgili Konular: #Ukrayna #arda turan #Shakhtar Donetsk

İlgili Haberler

Neom SC'den Galatasaray'a Nathan Zeze yanıtı!
Neom SC'den Galatasaray'a Nathan Zeze yanıtı! Suudi Arabistan Ligi ekibi Neom SC'nin, Galatasaray'ın 21 yaşındaki Fransız oyuncu Nathan Zeze için yaptığı transfer teklifini reddettiği ileri sürüldü.
Dorukhan Toköz'ün yeni adresi resmen belli oldu!
Dorukhan Toköz'ün yeni adresi resmen belli oldu! TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, 30 yaşındaki oyuncu Dorukhan Toköz'ü renklerine bağladı.
Chelsea, Jordan Henderson'ı kadrosuna kattı!
Chelsea, Jordan Henderson'ı kadrosuna kattı! İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, 36 yaşındaki İngiliz oyuncu Jordan Henderson'ı renklerine bağladı.