Arda Turan, Kiev'de yaşadıklarını anlattı: '10-12 oyuncumla sığınağa indim'

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 3. haftasında konuk olduğu Metalist Kharkiv'i 1-0 yenerek 3'te 3 yaptı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Arda Turan, zorlu saha şartlarına rağmen oyuncularının başarılı bir performans sergilediklerini söyledi ve şöyle konuştu:

"OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM" "Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki, öğleden sonra saat 03.30'da kuru zeminde futbol oynamak ile akşam saat 9'da Şampiyonlar Ligi'ne futbol oynamak arasında çok büyük bir fark var. Belki de hatta başka bir spor da diyebilirsiniz. Topun hızı, kayması, sahanın durumu... Ama oyuncularım ne gerekiyorsa onu yapıyorlar İyi oynamak gerekiyorsa iyi oynuyorlar, iyi mücadele etmek gerekiyorsa iyi mücadele ediyorlar, o gün iyi savunma yapmak gerekiyorsa onu yapıyorlar. Onlarla gurur duyuyorum. Bugün için gösterdikleri performanstan öte gösterdikleri karakter, hepsinin verdikleri mücadele için onları tebrik ediyorum."

"10-12 OYUNCUM SIĞINAKTAYDI" Turan, "Dün akşam Kiev'de füze saldırılarının seslerini duyduk. Bu şartlarda takımınızı maça nasıl hazırladınız?" sorusu üzerine yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "İlk başta odamdaydım, sonrasında sığınağa indim. 10-12 oyuncumla oradaydım. Çocuklara ne diyebilirim ki? Onlara oynayıp oynayamayacaklarını sordum. Bunun bir bahane değil, bir gerçeklik olduğunu savaş gerçeğini kabul etmemiz gerektiğini, yorgun hissediyorlarsa gerçekten bunu anlayabileceğimi söyledim. Ona rağmen çıkıp oynamak istediler."