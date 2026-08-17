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Arda Turan, Kiev'de yaşadıklarını anlattı: '10-12 oyuncumla sığınağa indim'
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Arda Turan, Kiev'de yaşadıklarını anlattı: '10-12 oyuncumla sığınağa indim'

17.08.2026 15:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Arda Turan, Kiev'de yaşadıklarını anlattı: '10-12 oyuncumla sığınağa indim'

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Metalist Kharkiv maçı öncesinde zor anlar yaşadı. Rusya'nın Kiev'e düzenlediği füze saldırısı hakkında konuşan Turan, o dakikaları anlattı.

Arda Turan, Kiev'de yaşadıklarını anlattı: '10-12 oyuncumla sığınağa indim'

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 3. haftasında konuk olduğu Metalist Kharkiv'i 1-0 yenerek 3'te 3 yaptı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Arda Turan, zorlu saha şartlarına rağmen oyuncularının başarılı bir performans sergilediklerini söyledi ve şöyle konuştu:

Arda Turan, Kiev'de yaşadıklarını anlattı: '10-12 oyuncumla sığınağa indim'

"OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM"

"Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki, öğleden sonra saat 03.30'da kuru zeminde futbol oynamak ile akşam saat 9'da Şampiyonlar Ligi'ne futbol oynamak arasında çok büyük bir fark var. Belki de hatta başka bir spor da diyebilirsiniz. Topun hızı, kayması, sahanın durumu... Ama oyuncularım ne gerekiyorsa onu yapıyorlar İyi oynamak gerekiyorsa iyi oynuyorlar, iyi mücadele etmek gerekiyorsa iyi mücadele ediyorlar, o gün iyi savunma yapmak gerekiyorsa onu yapıyorlar. Onlarla gurur duyuyorum. Bugün için gösterdikleri performanstan öte gösterdikleri karakter, hepsinin verdikleri mücadele için onları tebrik ediyorum."

Arda Turan, Kiev'de yaşadıklarını anlattı: '10-12 oyuncumla sığınağa indim'

"10-12 OYUNCUM SIĞINAKTAYDI"

Turan, "Dün akşam Kiev'de füze saldırılarının seslerini duyduk. Bu şartlarda takımınızı maça nasıl hazırladınız?" sorusu üzerine yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"İlk başta odamdaydım, sonrasında sığınağa indim. 10-12 oyuncumla oradaydım. Çocuklara ne diyebilirim ki? Onlara oynayıp oynayamayacaklarını sordum. Bunun bir bahane değil, bir gerçeklik olduğunu savaş gerçeğini kabul etmemiz gerektiğini, yorgun hissediyorlarsa gerçekten bunu anlayabileceğimi söyledim. Ona rağmen çıkıp oynamak istediler."

Arda Turan, Kiev'de yaşadıklarını anlattı: '10-12 oyuncumla sığınağa indim'

"BUNUNLA YAŞAMAYI ÖĞRENİYORUZ"

"Zor bir psikoloji. Alıştım demek istemiyorum ama bununla yaşamayı öğreniyoruz sanki. Yaşamayı öğreniyoruz ama bunu kabul etmeyeceğimizi her zaman söyledim. Ukrayna'da savaş var, burada çocuklar ve insanlar ölüyor. Sonuç olarak dün gece füze atakları, bombalar, dronelar... Ne diyebilirim ki? Yani ne için olduğunu bilmiyorum ama umarım dünyaya bir an önce barış gelir. Ne için olduğunu hâlâ anlamış değilim."

İlgili Konular: #Kiev #arda turan #Shakhtar Donetsk

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