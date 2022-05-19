Arda Turan'dan Cüneyt Çakır'a mesaj: Her zaman yanındayım
Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda görev alacak hakemler açıklandı. Cüneyt Çakır, 2022 Dünya Kupası'nda görev yapacak hakemler arasında yer almadı. Bu olayın üstüne Galatasaray futbolcusu Arda Turan'dan Cüneyt Çakır'a destek geldi.
FIFA, Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda görev yapacak hakemlerin listesini açıkladı. Türk hakem Cüneyt Çakır listede yer almadı.
Mart ayında Süper Lig’den alınan 13 hakemin arasında yer alan Cüneyt Çakır, MHK’deki değişimin ardından 24 Nisan’da tekrar görevine geri dönmüştü. Ancak bu hamle Cüneyt Çakır’ın Dünya Kupası’nda sahne yer alması için yeterli olmadı.
Daha önce 2010 ve 2014 Dünya Kupası’nda görev alan Çakır, 2022’ye de çağırılsaydı üç Dünya Kupası’nda düdük çalan ilk hakem olacaktı.
ARDA TURAN'DAN DESTEK!
Arda Turan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Cüneyt Çakır'a destek verdi. Turan, "Ülke futbolunun en önemli değerlerinden Cüneyt Çakır... Sevgi ve saygım sonsuz. Her zaman tüm kalbimle yanındayım" ifadelerini kullandı.
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