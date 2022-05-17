Arda Turan'dan sitem: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, izin verin

17 Mayıs 2022 Salı, 09:11

Süper Lig 'in 37. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden ve taraftarı önünde son maçına çıkan Galatasaray , Bafetimbi Gomis (2) ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Galatasaray'da son dönemde kadroda yer almayan Arda Turan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Instagram hesabından paylaşım yapan tecrübeli futbolcu, "Yok kardeşim, ben 13 milyon Euro kazandırmadım. Ben seni 16 dakika bekletmedim. Ben seni play-off’a bırakmadım. Ben seni 2008’de, senden 3 kat fazla bütçeyle, yeni stadyumu varken rakibinin önünde şampiyon yapıp gittim. Hatırlamaman normal. Twitter, Instagram o kadar aktif değildi. Ben Galatasaray’ı sevdim. Ben bu sene 30 tane altyapı maçı izledim, sen? Sadece Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum. İzin verin" notunu yazdı.

Adana Demirspor maçı sonrası teknik direktör Domenec Torrent, "Arda Turan neden kadroda yer almadı?" sorusuna, "Arda'nın kondisyon olarak oynama durumu yoktu” yanıtını vermişti.