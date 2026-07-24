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Arjantin Devlet Başkanı'ndan flaş Dünya Kupası açıklaması: 'Bizi kıskanıyorlar'
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Arjantin Devlet Başkanı'ndan flaş Dünya Kupası açıklaması: 'Bizi kıskanıyorlar'

24.07.2026 13:33:00
Güncellenme:
AA
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Arjantin Devlet Başkanı'ndan flaş Dünya Kupası açıklaması: 'Bizi kıskanıyorlar'

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Milei, "Arjantin ile ilgili sorun şu ki dikkat çekiciyiz, gözden kaçmıyoruz, bizi kıskanıyorlar ve neredeyse her şeyde harikayız" dedi.

Arjantin Devlet Başkanı'ndan flaş Dünya Kupası açıklaması: 'Bizi kıskanıyorlar'

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, sosyal medyada ülkeye yönelik eleştirilerin ardından Arjantin Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki başarıları nedeniyle "kıskanıldığını" iddia etti.

Arjantin Devlet Başkanı'ndan flaş Dünya Kupası açıklaması: 'Bizi kıskanıyorlar'

Milei, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası basında Arjantin Milli Takımı'nın performansı hakkındaki eleştirilere tepki gösterdi.

Arjantin Devlet Başkanı'ndan flaş Dünya Kupası açıklaması: 'Bizi kıskanıyorlar'

Ülkesinin kıskanıldığını vurgulayan Milei, şunları kaydetti:

"Düşmanların mı var? Bu, bir zamanlar bir şeyi savunduğun anlamına gelir. Biz Arjantin'i savunuyoruz ve Arjantin ile ilgili sorun şu ki dikkat çekiciyiz, gözden kaçmıyoruz, bizi kıskanıyorlar ve neredeyse her şeyde harikayız. Şimdi dünya, içi Arjantinlilerle dolu bir ülkenin nerelere varabileceğini görecek."

Arjantin Devlet Başkanı'ndan flaş Dünya Kupası açıklaması: 'Bizi kıskanıyorlar'

Milei, paylaşımında yapay zekayla oluşturulmuş bir görsele de yer verdi. Görselde gömleğini açarak Arjantin Milli Takımı formasını gösteren Milei, "Yaşasın Arjantin" mesajını paylaştı.

Arjantin Devlet Başkanı'ndan flaş Dünya Kupası açıklaması: 'Bizi kıskanıyorlar'

2026 FIFA Dünya Kupası'nda finalde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 yenen İspanya 2. kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

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