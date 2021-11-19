Arjantin'de sivil polis, futbolculara ateş açtı

19 Kasım 2021 Cuma, 10:39

Arjantin polisi tarafından başından iki kez vurulan 17 yaşındaki oyuncu Lucas González hayatını kaybetti. Polisin genç futbolcuyu suçlu sanıp yanlışlıkla vurduğu ortaya çıktı.

Arjantin'de futbolda büyük bir trajedi yaşandı. Barracas Central takımının 17 yaşındaki genç oyuncu Lucas González, polis memurları tarafından kafasına iki kurşun sıkıldıktan sonra hastaneye kaldırılmıştı. Durumu ciddiyetini koruyan genç futbolcunun hayatını kaybettiği açıklandı.

Sivil polisler tarafından vurulduğunda Lucas Gonzales, takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmandan yeni çıkmıştı.

İddiaya göre sivil polisler, oyuncuları suçlu sandı ve birkaç el ateş etti.

Haber Global'in edindiği bilgiye göre Arjantin'de büyük kargaşaya ve tartışmalara neden olan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Genç oyuncunun kulübü Barracas Central, adalet çağrısında bulunan bir bildiri yayınladı.

Bildiride şöyle denildi: "Lucas'a sonsuz bir üzüntüyle veda ediyoruz. Ailesine saygılarımızı sunuyoruz . Kulüpte sosyal ve sportif faaliyetlerden yoksun üç günlük yas ilan ettik. Adalet istiyoruz."

Fotoğraf: Ole