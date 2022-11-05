Arjantinli futbolcu Mauro Icardi derbiye damga vurdu
Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımın galibiyetinin önemli mimarlarından oldu.
Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlarken karşılaşmaya damga vuran isim Mauro Icardi oldu.
Karşılaşmaya yeni saç stili ile çıkan tecrübeli golcü 18 ve 59. dakikalarda Beşiktaş ağlarını havalandırdı.
SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ
Icardi, ayrıca Süper Lig tarihinde Galatasaray formasıyla Beşiktaş filelerini havalandıran ilk Arjantinli oldu.
29 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da ligdeki gol sayısını da 3'e çıkardı.
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