Arjantinli futbolcu Mauro Icardi derbiye damga vurdu

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımın galibiyetinin önemli mimarlarından oldu.

cumhuriyet.com.tr
05 Kasım 2022 Cumartesi, 22:24
Arjantinli futbolcu Mauro Icardi derbiye damga vurdu
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Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlarken karşılaşmaya damga vuran isim Mauro Icardi oldu.

Karşılaşmaya yeni saç stili ile çıkan tecrübeli golcü 18 ve 59. dakikalarda Beşiktaş ağlarını havalandırdı.

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Icardi, ayrıca Süper Lig tarihinde Galatasaray formasıyla Beşiktaş filelerini havalandıran ilk Arjantinli oldu.

29 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da ligdeki gol sayısını da 3'e çıkardı.


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