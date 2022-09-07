Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'dan dikkat çeken paylaşım!

Adı transferde Galatasaray ile geçen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara da sosyal medya hesabından Arjantinli futbolcuya eş değer paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
07 Eylül 2022 Çarşamba, 09:01
Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'dan dikkat çeken paylaşım!
Abone Ol google-news

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı ve İstanbul'a getirmeye hazırlandığı Mauro Icardi paylaşımıyla sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Arjantinli golcü kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda geri sayım yapan saat ve aslan dövmesinin ön planda olduğu bir fotoğraf kullandı.

Öte yandan Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara da kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımla transfer için geri sayıma başlandığını resmen ilan etti.

Yapılan paylaşımlar şu şekilde:


süper lig galatasaray mauro icardi Wanda Nara aslan

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler