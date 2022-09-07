Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin transfer şartları ortaya çıktı!

Fransız basını, Galatasaray ile anlaştığı belirtilen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin transfer şartlarını yazdı.

cumhuriyet.com.tr
07 Eylül 2022 Çarşamba, 17:38
Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin transfer şartları ortaya çıktı!
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Galatasaray'ın, Paris Saint-Germain'den transferi için geri sayıma geçtiği Mauro Icardi'nin transfer şartları ortaya çıktı.

Fransız basınından L'Equipe'te, sarı-kırmızılıların 29 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için anlaşma sağladığı ve sözleşmede satın alma opsiyonunun yer almadığı belirtildi.

YILLIK ÜCRETİN YÜZDE 60'I FRANSIZLARDAN

Arjantinli golcünün 8.2 milyon euro'luk yıllık ücretinin yüzde 60'lık kısmının Fransız devi tarafından karşılanacağı aktarıldı.

Mauro Icardi'nin, bu gece transfer sürecini tamamlamak adına İstanbul'a ineceği belirtildi.


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