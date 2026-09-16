Arsenal 6 gollü maçta turu kaptı!

Arsenal, İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında deplasmanda Ipswich Town ile karşılaştı.

Portman Road'da oynanan mücadeleyi Arsenal 4-2 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Mücadelenin 7. dakikasında Arsenal, Max Robert Dowman ile 1-0 öne geçti.

Noni Madueke 16. dakikada durumu 2-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

DOWMAN'DAN DUBLE

Max Robert Dowman 47. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 3-0'a taşıdı.

Arsenal'da Mikel Merino 58. dakikada farkı 4'e çıkarttı.

Ipswich Town, 62. dakikada Anis Mehmeti ile skoru 4-1'e getirdi.

Dakikalar 90+1'i gösterdiğinde ise Chuba Akpom, Ipswich Town'ın 2. golünü atarak maçı skorunu belirledi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Arsenal, Ipswich Town'ı 4-2 mağlup ederek tur atladı.

Kupanın diğer maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Liverpool - Tottenham: 3-1

Peterborough - Barnsley: 3-3 (Peterborough penaltılarla 7-6 kazandı)

West Ham United - Fulham: 2-3

Reading - Brentford: 1-2