Cumhuriyet Gazetesi Logo
Arsenal 6 gollü maçta turu kaptı!

Arsenal 6 gollü maçta turu kaptı!

16.09.2026 00:53:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Arsenal 6 gollü maçta turu kaptı!

Arsenal, İngiltere Lig Kupası'nın 3. turunda deplasmanda karşılaştığı Ipswich Town'u 4-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdıran ekip oldu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Arsenal, İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında deplasmanda Ipswich Town ile karşılaştı.

Portman Road'da oynanan mücadeleyi Arsenal 4-2 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Mücadelenin 7. dakikasında Arsenal, Max Robert Dowman ile 1-0 öne geçti.

Noni Madueke 16. dakikada durumu 2-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Image

DOWMAN'DAN DUBLE

Max Robert Dowman 47. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 3-0'a taşıdı.

Arsenal'da Mikel Merino 58. dakikada farkı 4'e çıkarttı.

Ipswich Town, 62. dakikada Anis Mehmeti ile skoru 4-1'e getirdi.

Dakikalar 90+1'i gösterdiğinde ise Chuba Akpom, Ipswich Town'ın 2. golünü atarak maçı skorunu belirledi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Arsenal, Ipswich Town'ı 4-2 mağlup ederek tur atladı.

Kupanın diğer maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Liverpool - Tottenham: 3-1

Peterborough - Barnsley: 3-3 (Peterborough penaltılarla 7-6 kazandı)

West Ham United - Fulham: 2-3

Reading - Brentford: 1-2

İlgili Konular: #Arsenal #İngiltere Lig Kupası #Ipswich Town

İlgili Haberler

Kolombiyalı James Rodriguez'den veda kararı: Resmen açıkladı!
Kolombiyalı James Rodriguez'den veda kararı: Resmen açıkladı! Kolombiya 1. Lig ekibi Nacional forması giyen 35 yaşındaki orta saha oyuncusu James Rodriguez, milli takıma veda ettiğini duyurdu.
Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Fransa liderliği garantiledi: İsviçre ilk galibiyetini aldı!
Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Fransa liderliği garantiledi: İsviçre ilk galibiyetini aldı! CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın yedinci gününde D Grubu'nda iki maç oynandı. Fransa, Almanya'yı mağlup ederek grup liderliğini garantiledi. İsviçre ise Letonya'yı mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.
Liverpool kendi evinde kazandı: Tottenham kupaya veda etti!
Liverpool kendi evinde kazandı: Tottenham kupaya veda etti! Liverpool, İngiltere Lig Kupası'nın 3. turunda kendi sahasında ağırladığı Tottenham'ı 3-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdıran ekip oldu.