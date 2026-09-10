Arsenal'a Napoli deplasmanında tek gol yetti!

Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Napoli ile karşılaştı.

Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan mücadeleden Arsenal, 1-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

Arsenal'a galibiyeti getiren golü 75. dakikada Martin Odegaard kaydetti.

ARSENAL ÜÇ PUANLA BAŞLADI

Bu sonuçla Arsenal Devler Ligi'ne üç puanla başladı. Napoli ise karşılaşmadan puansız ayrıldı.

Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 13 Ekim Salı günü kendi sahasında Lille ile karşılaşacak. Napoli ise deplasmanda Villarreal'e konuk olacak.