Arsenal - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de İspanyol teknik direktör Mikel Arteta, İngiliz hoca Steven Gerard'ın rakibi oluyor. Arsenal - Aston Villa mücadelesi saat 21:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:46
Arsenal - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Premier Lig'de 5. hafta heyecanı devam ediyor.

İspanyol hoca Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, kendi sahasında Steven Gerard'ın takımı Aston Villa'yı ağırlayacak.

Saat 21:30'da başlayacak zorlu mücadele beIN Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Arsenal, ligin 4. haftasında kendi sahasında ağırladığı Fulham'ı 2-1 mağlup etmişti.

Aston Villa ise West Ham United'a kendi sahasında 1-0 mağlup olmuştu.


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