Arsenal - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de İspanyol teknik direktör Mikel Arteta, İngiliz hoca Steven Gerard'ın rakibi oluyor. Arsenal - Aston Villa mücadelesi saat 21:30'da başlayacak.
Premier Lig'de 5. hafta heyecanı devam ediyor.
İspanyol hoca Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, kendi sahasında Steven Gerard'ın takımı Aston Villa'yı ağırlayacak.
Saat 21:30'da başlayacak zorlu mücadele beIN Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Arsenal, ligin 4. haftasında kendi sahasında ağırladığı Fulham'ı 2-1 mağlup etmişti.
Aston Villa ise West Ham United'a kendi sahasında 1-0 mağlup olmuştu.
Video Haberler
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı