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Arsenal, Aston Villa'yı deplasmanda devirdi

Arsenal, Aston Villa'yı deplasmanda devirdi

1.09.2026 09:26:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Arsenal, Aston Villa'yı deplasmanda devirdi

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Arsenal, deplasmanda Aston Villa'yı 1-0 mağlup etti.

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İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Aston Villa ile Arsenal karşı karşıya geldi.

Arsenal, deplasmanda oynadığı mücadeleyi Bukayo Saka'nın golüyle 1-0 kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı.

VAR'DAN PENALTI İPTALİ

Karşılaşmada Bukayo Saka'nın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda hakem Jarred Gillett penaltı kararı verdi.

VAR incelemesinin ardından kararını değiştiren Gillett, penaltıyı iptal etti ve oyun devam etti.

SAKA GALİBİYETİ GETİRDİ

Arsenal aradığı golü 59. dakikada buldu. Riccardo Calafiori'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Bukayo Saka, yaptığı vuruşla topu sol alt köşeden ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

İlgili Konular: #premier lig #Arsenal #Aston Villa

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