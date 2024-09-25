Arsenal - Bolton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arsenal - Bolton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arsenal, İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında sahasında Bolton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 21.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
25 Eylül 2024 Çarşamba, 15:57
Arsenal - Bolton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor.

Arsenal - Bolton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, sahasında Ian Evatt'ın ekibi Bolton ile karşı karşıya gelecek.

Arsenal - Bolton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ARSENAL - BOLTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak.

Arsenal - Bolton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ARSENAL - BOLTON MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Josh Smith'in yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan şifreli bir şekilde yayımlanacak.

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