Arsenal - Bolton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Arsenal, İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında sahasında Bolton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 21.45'te başlayacak.
İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, sahasında Ian Evatt'ın ekibi Bolton ile karşı karşıya gelecek.
ARSENAL - BOLTON MAÇI SAAT KAÇTA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak.
ARSENAL - BOLTON MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Josh Smith'in yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan şifreli bir şekilde yayımlanacak.
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