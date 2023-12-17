Arsenal - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında sahasında Brighton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 17. hafta heyecanı sürüyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, sahasında Robetro De Zerbi'nin ekibi Brighton ile karşı karşıya gelecek.
ARSENAL - BRIGHTON MAÇI SAAT KAÇTA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
ARSENAL - BRIGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Tim Robinson'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
Arsenal, İngiltere Premier Lig'de deplasmanda Aston Villa'ya 1-0 mağlup olmuştu.
Brighton ise evinde Burnley ile 1-1 berabere kalmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Son altı yılın 'en güçlü' patlaması yaşandı!
- 'Erdoğan'ın gözde projesi Togg için...'
- 'Sabır taşımızı çatlatmıştır'
- 'Yılbaşı süslemesi' kararına tepki
- Özel'den 'Ali Fazıl Kasap' açıklaması
- 'Takması gereken fotoğrafı takmıyor'
- Esnaf ölü bulundu, bıraktığı not dikkat çekti
- Celil Nalçakan'dan kötü haber
- İnce ‘6’lı masa’yı eleştirdi
- Real Madrid'den Arda Güler kararı!