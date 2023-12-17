Arsenal - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında sahasında Brighton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2023 - 10:51
Arsenal - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 17. hafta heyecanı sürüyor.

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, sahasında Robetro De Zerbi'nin ekibi Brighton ile karşı karşıya gelecek.

ARSENAL - BRIGHTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

ARSENAL - BRIGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Tim Robinson'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

Arsenal, İngiltere Premier Lig'de deplasmanda Aston Villa'ya 1-0 mağlup olmuştu.

Brighton ise evinde Burnley ile 1-1 berabere kalmıştı.


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