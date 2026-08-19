Arsenal'den 100 milyon Euro'luk Kenan Yıldız planı

İngiltere Premier Lig devi Arsenal'in, Juventus'un milli yıldızı Kenan Yıldız'a olan ilgisi yeniden gündeme geldi.

İtalyan basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre; hücum hattına önemli bir takviye yapmak isteyen Arsenal'in alternatifleri arasında Kenan Yıldız da bulunuyor.

Teknik direktör Mikel Arteta'nın milli futbolcunun büyük bir hayranı olduğu ve Kenan'ı Londra'ya getirmek istediği belirtildi.

100 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARABİLİRLER Arsenal'in Kenan Yıldız transferi için 100 milyon Euro seviyesine kadar çıkabileceği ifade edildi.

Bu rakamın, kadrosundaki bazı oyuncuları satarak gelir elde etmekte zorlanan Juventus yönetimini ciddi şekilde düşündürebilecek büyüklükte olduğu vurgulandı.

Ancak Torino ekibinin, astronomik teklif ihtimaline rağmen Kenan Yıldız konusunda geri adım atmaya niyetli olmadığı kaydedildi.

JUVENTUS İÇİN "SATILIK DEĞİL" Haberde Kenan Yıldız'ın uzun süredir Juventus'un "satın alınamayacak oyuncular" listesinde bulunduğuna dikkat çekildi.

İtalyan ekibinin milli futbolcuya yalnızca yüksek piyasa değerine sahip bir oyuncu gözüyle bakmadığı belirtildi.