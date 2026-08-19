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Arsenal'den 100 milyon Euro'luk Kenan Yıldız planı
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Arsenal'den 100 milyon Euro'luk Kenan Yıldız planı

19.08.2026 14:48:00
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Cumhuriyet Spor
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Arsenal'den 100 milyon Euro'luk Kenan Yıldız planı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın transferi için 100 milyon Euro'ya kadar çıkabileceği öne sürüldü.

Arsenal'den 100 milyon Euro'luk Kenan Yıldız planı

İngiltere Premier Lig devi Arsenal'in, Juventus'un milli yıldızı Kenan Yıldız'a olan ilgisi yeniden gündeme geldi.

Arsenal'den 100 milyon Euro'luk Kenan Yıldız planı

İtalyan basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre; hücum hattına önemli bir takviye yapmak isteyen Arsenal'in alternatifleri arasında Kenan Yıldız da bulunuyor.

Arsenal'den 100 milyon Euro'luk Kenan Yıldız planı

Teknik direktör Mikel Arteta'nın milli futbolcunun büyük bir hayranı olduğu ve Kenan'ı Londra'ya getirmek istediği belirtildi.

Arsenal'den 100 milyon Euro'luk Kenan Yıldız planı

100 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARABİLİRLER

Arsenal'in Kenan Yıldız transferi için 100 milyon Euro seviyesine kadar çıkabileceği ifade edildi.

Arsenal'den 100 milyon Euro'luk Kenan Yıldız planı

Bu rakamın, kadrosundaki bazı oyuncuları satarak gelir elde etmekte zorlanan Juventus yönetimini ciddi şekilde düşündürebilecek büyüklükte olduğu vurgulandı.

Arsenal'den 100 milyon Euro'luk Kenan Yıldız planı

Ancak Torino ekibinin, astronomik teklif ihtimaline rağmen Kenan Yıldız konusunda geri adım atmaya niyetli olmadığı kaydedildi.

Arsenal'den 100 milyon Euro'luk Kenan Yıldız planı

JUVENTUS İÇİN "SATILIK DEĞİL"

Haberde Kenan Yıldız'ın uzun süredir Juventus'un "satın alınamayacak oyuncular" listesinde bulunduğuna dikkat çekildi.

Arsenal'den 100 milyon Euro'luk Kenan Yıldız planı

İtalyan ekibinin milli futbolcuya yalnızca yüksek piyasa değerine sahip bir oyuncu gözüyle bakmadığı belirtildi.

Arsenal'den 100 milyon Euro'luk Kenan Yıldız planı

2030'A KADAR SÖZLEŞME

Juventus, 2026 yılının başında Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmıştı.

İlgili Konular: #Arsenal #juventus #Kenan Yıldız

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