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Arsenal'den Mikel Arteta kararı

Arsenal'den Mikel Arteta kararı

23.09.2026 12:05:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Arsenal'den Mikel Arteta kararı

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, İngiliz kulübüyle yeni uzun vadeli sözleşme imzalamak üzere sözlü anlaşmaya vardı.

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Avrupa futbolunda geleceği merakla beklenen teknik direktörler arasında yer alan Mikel Arteta konusunda önemli bir gelişme yaşandı. 

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre, Arsenal yönetimi ile İspanyol teknik adam arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı ve taraflar yeni sözleşme için sözlü anlaşma sağladı. 

Mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 44 yaşındaki teknik direktörün, uzun vadeli projeler doğrultusunda kulüpteki görevine devam edeceği belirtildi.

Yapılan anlaşmanın detaylarına göre, İspanyol çalıştırıcının yeni kontratı kapsamında maaşına zam yapılacağı ve kulübün transfer çalışmalarının koordinasyonunda üstlendiği önemli rolü oynamaya devam edeceği ifade edildi. 

Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından kulüp tarafından kamuoyuna duyurulması beklenen bu hamleyle birlikte, yalnızca Arteta'nın değil aynı zamanda Arsenal'in teknik ekibinde görev yapan diğer isimlerin de kulüple yeni sözleşmeler imzalayacağı kaydedildi.

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