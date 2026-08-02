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Arsenal, Girona'yı 4 golle mağlup etti

Arsenal, Girona'yı 4 golle mağlup etti

2.08.2026 09:25:00
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Cumhuriyet Spor
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Arsenal, Girona'yı 4 golle mağlup etti

Arsenal, hazırlık maçında Girona karşısında sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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Arsenal ile Girona, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi, mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Arsenal, 16. dakikada Kai Havertz'in golüyle öne geçti. 30. dakikada Christos Tzolis farkı ikiye çıkarırken, Girona 50. dakikada Aleix Martinez'in golüyle umutlandı.

Arsenal, Girona'nın golüne hızlı yanıt verdi. 53. dakikada Max Dowman'ın golüyle yeniden iki farklı üstünlüğü yakalayan Londra ekibi, 55. dakikada Gabriel Jesus'un golüyle skoru 4-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Arsenal, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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