Arsenal'ı deviren Borussia Dortmund Emirates Kupası'nın sahibi oldu!

Borussia Dortmund ile Arsenal, Emirates Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Mücadelede 5 gol kaydedilirken, Alman ekibi sahadan 3-2 galip ayrılarak kupayı kazandı.
Dortmund, karşılaşmanın 7. dakikasında Inacio ile 1-0 öne geçti. Alman ekibi 29. dakikada Karetsas'ın golü ile farkı ikiye çıkardı.
GYÖKERES'İN GOLÜ ARSENAL'A YETMEDİ
İkinci yarıda Arsenal, 54. dakikada Nwaneri'nin golüyle farkı bire indirdi. Dortmund ise kısa süre içerisinde cevap verdi. Dortmund 58. dakikada Gadou ile farkı yeniden ikiye çıkardı. Arsenal, 69. dakikada Gyökeres'in penaltıdan attığı golile skoru 3-2'ye getirdi.
Kalan bölümde başka gol olmayınca Borussia Dortmund, Arsenal'i 3-2 mağlup ederek Emirates Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.