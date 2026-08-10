Arsenal ile anılıyordu: Juventus'tan Kenan Yıldız kararı!

Juventus formasıyla gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çeken Kenan Yıldız için İtalyan ekibinin kararını verdiği belirtildi.

Corriere dello Sport'un haberine göre Juventus, milli futbolcuyu gelecek planlamasının önemli parçalarından biri olarak görüyor.

ARSENAL'DAN 100 MİLYON EURO'LUK TEKLİF İDDİASI

İtalyan ekibinin, özellikle Arsenal'dan gelebilecek 100 milyon Euro'ya kadar olan teklifleri reddetme kararı aldığı öne sürüldü.

Juventus'un Kenan Yıldız konusundaki bu tutumuyla genç yıldızı kadroda tutmak istediği ifade edildi.

47 MAÇTA 20 GOLE KATKI

Kenan Yıldız, geçen sezon Juventus formasıyla 47 maçta görev yaptı.

Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 11 gol ve 9 asist kaydetti.