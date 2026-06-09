Arsenal'in gündeminde olduğu iddia edilmişti: Juventus, Kenan Yıldız için kararını verdi

Arsenal'in Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak istediği son günlerde gündemde oldukça sık yer bulmuştu. Juventus'un milli futbolcuyla ilgili son kararını verdiği ve bu karardan dönülmeyeceği belirtildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Juventus, Kenan Yıldız'ı kesinlikle satmayacak. Milli futbolcunun yeni sezonda Juventus'tan başka bir takımda oynama şansı olmadığı ifade edildi.

Juventus'un Kenan Yıldız'ın ayrılığını gündeme dahi almadığı ve tüm kapıları kapattığı aktarıldı. İtalyan devinin en kilit futbolcusu konumunda olan Kenan Yıldız, şubat ayında 2030'a kadar yeni sözleşme imzalamıştı.