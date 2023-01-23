Arsenal şampiyonluğa koşuyor!

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 07:46

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 07:46

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Arsenal ile Manchester United karşı karşıya geldi. Emirates'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Arsenal, 3-2'lik skorla kazandı.

Manchester United, 17. dakikada Marcus Rashford'ın golüyle öne geçti. Arsenal, 24. dakikada genç golcüsü Edward Nketiah ile eşitliği sağladı.

1-1 biten ilk yarının ardından Arsenal, 53. dakikada Bukayo Saka ile geriden gelip öne geçti. Manchester United, 59. dakikada Arjantinli stoperi Lisandro Martinez ile skora yeniden eşitliği getirdi.

Arsenal, 90. dakikada Edward Nketiah'ın golüyle galibiyete ulaştı.

Beşiktaş'tan Manchester United'a transfer olan Hollandalı futbolcu Wout Weghorst, ilk 11'de başladığı maçın tamamında oyunda kaldı.

Tottenham'ın ardından Manchester United'ı da mağlup eden lider Arsenal, puanını 50'ye yükseltti ve 1 maç eksiğine karşın takipçisi Manchester City ile puan farkını 5 olarak korudu.

Son 2 maçından 1 puan çıkarabilen Manchester United, 39 puanda kaldı.

Arsenal, gelecek hafta Everton'a konuk olacak. Manchester United ise Old Trafford'da Crystal Palace'ı ağırlayacak.