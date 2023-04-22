Arsenal'a süre yetmedi

Yayınlanma: 22.04.2023 - 00:14

Güncelleme: 22.04.2023 - 00:14

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında lider Arsenal, sahasında sonuncu Southampton'u konuk etti.

Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşma temposuyla baş döndürürken 3-3'lük skorla tamamlandı.

Southampton ilk dakikada Alcaraz ve 14. dakikada Walcott'un golleriyle bir anda iki farklı öne geçti. 20'de Martinelli farkı bire indirdi ve ilk yarı 2-1 sona erti.

KÖTÜ SERİSİ DEVAM ETTİ

İkinci yarıda Southampton 66'da Caleta-Car'la bir kez daha farkı ikiye çıkarırken maçın son dakikalarında nefesler tutuldu. 88'de Odegaard ve 90'da Saka attığı gollerle maça eşitliği getirdi. Kalan dakikalarda Trosard'ın bir şutu direkten dönerken seyir zevki yüksek karşılaşmada puanlar paylaşılmış oldu.

Bu sonuçla Arsenal, puanını 75 yaptı ve böylelikle beraberlik serisi de 3 maça çıkmış oldu. Manchester City, eksik iki maçını kazanırsa Arsenal'ı zirveden indirmeyi başaracak. Southampton ise 24 puanda kaldı.