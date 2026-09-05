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Asensio, Beşiktaş maçında neden oynamıyor? Asensio sakat mı?

Asensio, Beşiktaş maçında neden oynamıyor? Asensio sakat mı?

5.09.2026 21:02:00
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Haber Merkezi
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Asensio, Beşiktaş maçında neden oynamıyor? Asensio sakat mı?

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi devam ederken gözler kadroda yer almayan Marco Asensio'ya çevrildi. Peki, Asensio, Beşiktaş maçında neden oynamıyor? Asensio sakat mı?
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Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonundaki ilk büyük derbisinde Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Mücadele devam ederken sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncusu Marco Asensio'nun kadroda yer almaması futbolseverlerin dikkatini çekti.  Peki, Asensio, Beşiktaş maçında neden oynamıyor? Asensio sakat mı?

ASENSİO NEDEN YOK, NEDEN OYNAMIYOR?

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde kadroda tek eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden İspanyol futbolcu Marco Asensio, sağlık durumu nedeniyle siyah-beyazlılara karşı forma giyemeyecek. Teknik heyetin, oyuncunun sakatlığı tam olarak geçmeden riske girmemeyi tercih ettiği ve bu doğrultuda Asensio'ya kadroda yer vermediği öğrenildi.

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