Galatasaray, yaz transfer döneminde hücum hattını genç ve potansiyelli bir isimle güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların, Serie A ekibi Como'da forma giyen Senegalli kanat oyuncusu Assane Diao için girişimlere başladığı iddia edildi. Peki, Assane Diao kimdir? Assane Diao kaç yaşında nereli? Assane Diao hangi takımlarda oynadı?

ASSANE DIAO KİMDİR?

Assane Diao, 7 Eylül 2005 yılında dünyaya geldi. Serie A kulübü Como ve Senegal milli takımında kanat oyuncusu olarak oynayan Senegalli profesyonel futbolcudur.

ASSANE DIAO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Diao, 2021 yılında 2024 yılına kadar geçerli bir sözleşmeyle Real Betis'in gençlik akademisine geçmeden önce Badajoz, Flecha Negra ve Balón de Cádiz'in altyapısından yetişti. Aslen orta saha oyuncusu olan Diao'nun hücum becerileri, onu sol kanat oyuncusuna dönüştürdü ve 2022 yılında Segunda Federación'da rezerv takımla oynamaya başladı.

26 Temmuz 2023'te Diao, kulüple olan sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı. 21 Eylül 2023'te Rangers'a karşı 1-0'lık Avrupa Ligi mağlubiyetinde sonradan oyuna girerek Verdiblancos formasıyla ilk profesyonel maçına çıktı

7 Ocak 2025'te Betis, Diao'nun Serie A takımı Como 1907'ye transferini duyurdu. Transfer ücretinin yaklaşık 12 milyon Euro olduğu bildirildi.

ASSANE DIAO'NUN OYUN TARZI NASIL?

Aslen orta saha oyuncusu olan Diao, topu ortalama konusunda üstün olan güçlü ve etkili bir kanat oyuncusudur. Ağırlıklı olarak sağ ayaklı olmasına rağmen, her iki ayağıyla da güçlüdür. Güçlü bir tekniğe ve güçlü bir kafa vuruşu yeteneğine sahiptir.