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Aston Villa, Club Brugge deplasmanından üç puanla ayrılıyor!

Aston Villa, Club Brugge deplasmanından üç puanla ayrılıyor!

8.09.2026 22:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Aston Villa, Club Brugge deplasmanından üç puanla ayrılıyor!

Aston Villa, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Club Brugge'ü 3-2 mağlup etti.
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UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında, temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakibi Aston Villa ile Club Brugge karşı karşıya geldi.

Jan Breydel Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Aston Villa, 3-2 kazandı.

İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 11. dakikada John McGinn, 22. dakikada Emiliano Buendia ve 43. dakikada Nicolas Jackson kaydetti.

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FENERBAHÇE İLE KARŞILAŞACAK

Club Brugge'ün golleri ise 19. dakikada Hugo Vetlesen ile penaltıdan Nicolo Tresoldi'den geldi.

Aston Villa, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Club Brugge ise Inter deplasmanına gidecek.

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