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Aston Villa maçı öncesi... UEFA'dan Fenerbahçe'ye Guendouzi müjdesi

Aston Villa maçı öncesi... UEFA'dan Fenerbahçe'ye Guendouzi müjdesi

25.09.2026 18:21:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Aston Villa maçı öncesi... UEFA'dan Fenerbahçe'ye Guendouzi müjdesi

Fenerbahçe, 4 maçlık men cezası alan Matteo Guendouzi'nin cezasının 3 maça düşürüldüğünü ve Aston Villa ile oynanacak karşılaşmada forma giyebileceğini açıkladı.

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Şampiyonlar Ligi play-off turu Lyon ile oynanan rövanş maçının ardından karıştığı olaylar nedeniyle 4 maç men cezası alan Matteo Guendouzi için yeni karar çıktı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, 4 maçlık men cezası 3'e indirildi. Roma maçında oynayamayan Fransız yıldız, Aston Villa maçında forma giyebilecek.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"26 Ağustos 2026 tarihinde Olympique Lyonnais ile oynadığımız UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu müsabakasının ardından futbolcumuz Matteo Guendouzi hakkında UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından verilen karara ilişkin olarak Kulübümüzce UEFA Tahkim Kurulu nezdinde yapılan itiraz sonuçlanmıştır.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından futbolcumuza verilen, ikisi ertelemeli dört maçlık müsabakalardan men cezası; Kulübümüzün itirazı üzerine UEFA Tahkim Kurulu tarafından, ikisi bir yıllık denetim süresine tabi olmak üzere ertelenmiş toplam üç maçlık men cezası olarak karara bağlanmıştır.

10 Eylül 2026 tarihinde oynanan Roma karşılaşmasında forma giyemeyen futbolcumuz Matteo Guendouzi, UEFA Tahkim Kurulu’nun söz konusu kararına bağlı olarak, 14 Ekim 2026 tarihinde oynanacak Aston Villa karşılaşmasında forma giyebilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

İlgili Konular: #fenerbahçe #uefa #Matteo Guendouzi

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