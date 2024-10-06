Aston Villa - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Aston Villa - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16.00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
06 Ekim 2024 Pazar, 11:09
Aston Villa - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor.

Aston Villa - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, deplasmanda Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

Aston Villa - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ASTON VILLA - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Villa Park'ta oynanacak mücadele TSİ 16.00'da başlayacak.

Aston Villa - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ASTON VILLA - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği karşılaşma Bein Sports 3'den naklen yayımlanacak.

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