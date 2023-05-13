Aston Villa - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 36. hafta heyecanı yaşanıyor.
Glen Mason yönetimindeki Tottenham, deplasmanda Unai Emery'nin takımı Aston Villa ile karşılaşacak.
ASTON VILLA - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?
Villa Park Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
ASTON VILLA - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Peter Bankes'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Tottenham, ligde oynadığı son maçta evinde ağırladığı Crystal Palace'ı 1-0 mağlup etmişti.
Aston Villa ise Wolverhampton deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.
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