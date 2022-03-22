Atalanta'da Moustapha Cisse'nin hikayesi: Mülteci takımından Serie A'ya

22 Mart 2022 Salı, 10:58

İtalya Ligi Serie A'da Merih Demiral‘ın formasını giydiği Atalanta, Bologna'yı deplasmanda 1-0 yendi. Konuk ekibe galibiyeti, 82. dakikada Moustapha Cisse getirdi.

Cisse, 2 ay öncesine kadar bölgesel amatördeki bir mülteci takımında forma giyiyordu. Atalanta, onu U19 Takımı'na transfer etti ve18 yaşındaki Gineli forvet, Serie A'daki ilk maçında fileleri salladı. Merih ve arkadaşları, 90 dakika sonrası onu omuzlara aldı.

MÜLTECİ TAKIMINDAN SERIE A'YA...

18 yaşındaki Cisse sadece bir ay önce, İtalya'da 8. lig seviyesine karşılık gelen Seconda Categoria'da yer alan ve tamamen mültecilerden kurulu SD Rinascita Refugees takımında oynuyordu. Atalanta scoutları Cisse'yi, mülteci takımının Serie B ekibi Lecce ile yaptığı bir hazırlık maçında keşfetti.

Şubat ayında Atalanta altyapısına davet edilen Gineli oyuncu yeteneklerini sergilemekte gecikmedi. Bologna maçında 65. dakikada oyuna giren Cisse, 82'de attığı golle takımına değerli bir galibiyet armağan etti.



MERİH DEMİRAL'DAN ÖVGÜ ALDI

Takımına 3 puanı getirdiği maçın ardından tüm takım arkadaşları tarafından tebrik edilen Moustapha Cisse, Merih Demiral'dan da övgüyü aldı. Maç sonunda DAZN'a konuşan milli oyuncu, Cisse'den ilerleyen haftalarda daha fazlasını göreceklerini söyledi.