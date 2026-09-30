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Atiba Hutchinson'dan dikkat çeken Süper Lig açıklaması

Atiba Hutchinson'dan dikkat çeken Süper Lig açıklaması

30.09.2026 11:10:00
Güncellenme:
DHA
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Atiba Hutchinson'dan dikkat çeken Süper Lig açıklaması

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Atiba Hutchinson, Süper Lig'in yeni sezonu ve siyah-beyazlı kulüp hakkında açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş'ın eski futbolcularından Atiba Hutchinson, Süper Lig'in yeni sezonuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

43 yaşındaki eski futbolcu, özellikle 4 büyüklerin kadrolarını ve Türk futbolundaki yükselen seviyeyi değerlendirdi.

"4 BÜYÜKLER ÇOK İYİ GÖRÜNÜYOR"

Süper Lig'deki seviyenin uzun zamandır gördüğü en iyi seviyelerden biri olduğunu belirten Atiba, "Bence çok iyi, en iyisi. Uzun zamandır gördüğüm en iyi seviye olduğunu düşünüyorum. Tabii ki sezonun henüz çok başındayız ama özellikle 4 büyükler çok iyi görünüyor. Bu yüzden çok heyecanlı bir sezon olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Türk futbolunda önemli oyuncuların yer almasının heyecanı artırdığını söyleyen Atiba, "Türk futbolu sürekli daha iyi bir hale geliyor ve artık daha büyük isimler ülkeye geliyor. Bu da doğal olarak ülkedeki heyecanı artırıyor. Bunu görmek gerçekten harika" dedi.

"HER ZAMANKİ GİBİ BEŞİKTAŞ TARAFINDAYIM"

En iyi transferleri hangi takımın yaptığı sorulan Atiba, "Ben her zamanki gibi Beşiktaş tarafında kalıyorum. Vlahovic'i beğeniyorum, bence çok iyi bir oyuncu. Trossard da öyle. Evet, Leao da iyi. Yani dört-beş tane çok iyi oyuncu var" şeklinde konuştu.

"TROSSARD ÇOK FAZLA KALİTE KATACAK"

Leandro Trossard'ın Beşiktaş'a önemli katkı sağlayacağını belirten Atiba, "Bence Trossard, tecrübesiyle Beşiktaş'a çok fazla kalite katacak. Premier Lig'de oynadı ve Premier Lig şampiyonluğu kazanarak geldi. Bu yüzden bunun kulüp için iyi olduğunu düşünüyorum" dedi.

"SALAH'IN BURADA OLMASI İNANILMAZ"

Atiba, Trabzonspor'un yıldızı Mohamed Salah'ın Süper Lig'de forma giymesine de dikkat çekerek, "Mohamed Salah da burada ve bu ülkede olması inanılmaz. Üstelik kendisi hala çok yüksek bir seviyede oynuyor. Bu yüzden bunu görmek harika" ifadelerini kullandı.

"TAKIM GELECEK İÇİN UMUT VERİYOR"

Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Vincenzo Italiano yönetimindeki performansını da değerlendiren Atiba, "Bence takım iyi durumda. Çok yüksek bir yoğunlukla, baskılı oynuyorlar. Oyunun temposu ve ritmi iyi. Takımdaki çocuklardan bunları görmek güzel" dedi.

Sezonun henüz başında olduklarını hatırlatan Atiba, "Herkesi bir araya getirmeye, birlikte oynamalarını sağlamaya devam etmek gerekiyor. Herkesin aynı görüşte olması, hocanın oyun anlayışını, yöntemini kavraması gerekiyor. Ancak sezonun bu erken döneminde takım çok iyi görünüyor ve takım adına gelecek için oldukça umut verici" ifadelerini kullandı.

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