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Atletico Madrid'den Jose Mourinho'ya videolu mesaj!

Atletico Madrid'den Jose Mourinho'ya videolu mesaj!

21.09.2026 20:49:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Atletico Madrid'den Jose Mourinho'ya videolu mesaj!

Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasında kendi sahasında ağırladığı Real Madrid'i 2-1 mağlup etti. Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, elinde tuttuğu pozisyon fotoğrafları ile hakemleri eleştirdi. Atletico Madrid ise sosyal medya hesabından Jose Mourinho'ya mesaj yolladı.
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Atletico Madrid, Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Madrid derbisinin ardından hakem yönetimine yönelik açıklamalarına sosyal medyadan dikkat çeken bir yanıt verdi.

La Liga'nın 7. haftasında Real Madrid'i sahasında mağlup eden Atletico Madrid, Mourinho'nun basın toplantısında kullandığı görüntüleri de paylaşımına taşıdı.

MOURINHO GÖRÜNTÜLERLE BASIN TOPLANTISINA GELDİ

Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından Cristian Romero ve Lee Kang-in'in Real Madrid oyuncularına yaptığı müdahalelerin basılı görüntülerini basın toplantısına getirdi.

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Portekizli teknik adam, maçın hakemi Miguel Angel Ortiz Arias'ı eleştirerek, "Hakem 41 yaşında, derbi için tecrübesi yok. Sadece küçük maçlarda görev yapmış zayıf bir hakem. Hakem kurulunu tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

"İKİ AÇIK KIRMIZI KART"

Mourinho, Romero ve Lee Kang-in'in müdahaleleriyle ilgili olarak da, "İki açık kırmızı kart. Hakem kurulu mutlu olmalı. Hakem baskıyı kaldıramadı, uluslararası maçlarda bile hakemlik yapmıyor" dedi.

Real Madrid Teknik Direktörü, Dean Huijsen'in kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili ise, "Soyunma odasında faulün ceza sahası dışında başladığını söylediler. O zaman kırmızı kart ve 0-0. Ancak ilk yarıda 11'e 9 oynamamız gerekiyordu ve sonra mucizeler olmaz" ifadelerini kullandı.

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DERBİDE TARTIŞILAN KARARLAR

Karşılaşmanın 37. dakikasında Jude Bellingham'ın Cristian Romero'ya müdahalesi sonrasında hakem önce Bellingham'a sarı kart gösterdi. Pozisyonu tekrar izleyen hakem, kararını değiştirerek Romero'yu sarı kartla cezalandırdı.

İlk yarının son bölümünde Lee Kang-in'in Federico Valverde'ye yaptığı müdahalede kart çıkmadı.

49. dakikada ise Dean Huijsen'in ceza sahasında Giuliano Simeone'ye müdahalesinin ardından penaltı kararı verildi. Dean Huijsen'e önce sarı kart gösteren hakem, pozisyonu tekrar izledikten sonra Real Madridli futbolcuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

ATLETICO MADRID'DEN YANIT

Atletico Madrid, Mourinho'nun basın toplantısındaki fotoğrafını ve derbideki faul görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

İspanyol ekibi paylaşımında İspanyolca ve İngilizce olarak, "Hakemlere yönelik tacizi derhal durdurun" ifadelerini kullandı.

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