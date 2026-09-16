Atletico Madrid'den kendi sahasında 4 gollü galibiyet!

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Atletico Madrid, sahasında Osasuna'yı konuk etti.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Atletico Madrid, karşılaşmayı 4-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

PERDEYİ JONATHAN DAVID AÇTI

Atletico Madrid, 24. dakikada öne geçti. Ceza sahası içinde seken topu kontrol eden Jonathan David, yaptığı vuruşla topu sağ alt köşeden ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı.

54. dakikada Jonathan David'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kang-In Lee, sol alt köşeye yaptığı vuruşla Atletico Madrid'i 2-0 öne geçirdi.

SON SÖZÜ ALEX BAENA SÖYLEDİ

63. dakikada ceza sahası içinde seken topu önünde bulan Robin Le Normand, sağ üst köşeye yaptığı vuruşla skoru 3-0'a taşıdı.

82. dakikada Johnny Cardoso'nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan Alex Baena, yaptığı düzgün vuruşla topu sağ alt köşeden ağlara gönderdi.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Atletico Madrid, Osasuna'yı 4-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.