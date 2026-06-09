Atletico Madrid'den Real Madrid'e 4 maddelik Julian Alvarez tepkisi!

Real Madrid, Julian Alvarez için yapılan 150 milyon Euro'luk teklifin Atletico Madrid tarafından reddedildiğini açıkladı. Atletico Madrid bu paylaşımın üzerine ezeli rakibine tepki gösterdi ve 4 maddelik açıklama yaptı.

Atletico Madrid'in açıklaması şu şekilde:

"1. Papa’nın aynı zamanda Atleti taraftarı olduğunu söylediği kısmı videodan kesmişsiniz.

2. Etiği minnettarlıkla karıştırmış olmalısınız ama şüpheye yer bırakmamak için söyleyelim: Size hiçbir şey için teşekkür etmiyoruz.

3. Julian Alvarez için herhangi bir teklifi ne inceliyoruz ne de değerlendiriyoruz.

4. Siz bizi Barcelona’dan bile daha çok güldürürken, biz Madrid olarak sizinle nasıl iyi geçinmeyelim ki?"

"AKADEMİMİZDEN OYUNCU ‘ÇALMAYI’ BIRAKACAK MISINIZ?"

Atletico Madrid, Real Madrid'i altyapıdan oyuncu çalmakla suçlarken, "Yeni başkanınızla olan iyi ilişkimizden faydalanarak, bakalım artık akademimizden oyuncu ‘çalmayı’ bırakacak mısınız? Çok teşekkürler, Real Madrid" ifadelerini kullandı.