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Atletico Madrid duyurdu: Sörloth'tan kötü haber

Atletico Madrid duyurdu: Sörloth'tan kötü haber

12.08.2026 15:08:00
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Cumhuriyet Spor
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Atletico Madrid duyurdu: Sörloth'tan kötü haber

Atletico Madrid'e yeni sezon öncesinde Alexander Sörloth'tan kötü haber geldi. Norveçli golcünün sakatlandığı açıklanırken ligin ilk haftalarında formasından uzak kalması bekleniyor.
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İspanya LaLiga'da yeni sezonun hazırlıklarını sürdüren Atletico Madrid'de Alexander Sörloth sakatlandı. Norveç'le 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden yıldız golcü, turnuvanın ardından Atletico Madrid'in antrenmanlarına katılmıştı.

SÖRLOTH SAKATLANDI

Kulüpten yapılan açıklamada Sörloth bir kas sakatlığı yaşadığı belirtildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre sezonun ilk haftalarını kaçıracak Sörloth'a ek olarak Julian Alvarez'in de henüz hazır olmaması nedeniyle Diego Simeone'nin hücumdaki seçeneklerinin sınırlı olduğu ifade edildi. 

Sörloth'un geçen haftaki bir antrenmanda sakatlık yaşadığı, Dünya Kupası'nda oynadıkları için yeni sezon hazırlıkları kapsamında Güney Kore'ye gitmeyen futbolcularla birlikte antrenmanlara çıkmadığı aktarıldı.

SAHALARDAN NE KADAR UZAK KALACAK?

Öte yandan Sörloth'un sakatlığının kötü bir zamana denk geldiği ve sezonun birkaç haftasını kaçırmasının yanı sıra olası bir transferi de zorlaştıracağına dikkat çekildi. Sörloth'un en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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