Atletico Madrid kadroda düşünmüyor: Trabzonspor'dan Alexander Sörloth hamlesi

Beşiktaş ile anlaşamayan Mohamed Salah, Trabzonspor'a transfer olmaya yaklaştı. Bordo mavililerin kısa süre içerisinde Mısırlı süper starı resmen kadrosuna katması bekleniyor.
Trabzonspor'da transfer bombaları Salah ile sınırlı kalmayacak. Karadeniz fırtınası eski golcüsü Alexander Sörloth ile de temasa geçti.
HT Spor'un haberine göre Trabzonspor, Atletico Madrid'den Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor. Norveçli yıldız ile Juventus ilgilense de oyuncunun maliyeti nedeniyle vazgeçilmişti.
İspanyol ekibi de Alexander Sörloth ile yollarını ayırmak istiyor. 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2028'de sona erecek.
2019-2020 sezonunda Trabzonspor'da kiralık forma giyen Alexander Sörloth, 49 maçta 33 gol, 11 asistlik performans sergiledi.