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Atletico Madrid kadroda düşünmüyor: Trabzonspor'dan Alexander Sörloth hamlesi
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Atletico Madrid kadroda düşünmüyor: Trabzonspor'dan Alexander Sörloth hamlesi

2.08.2026 09:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Atletico Madrid kadroda düşünmüyor: Trabzonspor'dan Alexander Sörloth hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth ile temaslara başladığı iddia edildi.

Atletico Madrid kadroda düşünmüyor: Trabzonspor'dan Alexander Sörloth hamlesi

Beşiktaş ile anlaşamayan Mohamed Salah, Trabzonspor'a transfer olmaya yaklaştı. Bordo mavililerin kısa süre içerisinde Mısırlı süper starı resmen kadrosuna katması bekleniyor.

Atletico Madrid kadroda düşünmüyor: Trabzonspor'dan Alexander Sörloth hamlesi

Trabzonspor'da transfer bombaları Salah ile sınırlı kalmayacak. Karadeniz fırtınası eski golcüsü Alexander Sörloth ile de temasa geçti.

Atletico Madrid kadroda düşünmüyor: Trabzonspor'dan Alexander Sörloth hamlesi

HT Spor'un haberine göre Trabzonspor, Atletico Madrid'den Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor. Norveçli yıldız ile Juventus ilgilense de oyuncunun maliyeti nedeniyle vazgeçilmişti.

Atletico Madrid kadroda düşünmüyor: Trabzonspor'dan Alexander Sörloth hamlesi

İspanyol ekibi de Alexander Sörloth ile yollarını ayırmak istiyor. 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2028'de sona erecek.

Atletico Madrid kadroda düşünmüyor: Trabzonspor'dan Alexander Sörloth hamlesi

2019-2020 sezonunda Trabzonspor'da kiralık forma giyen Alexander Sörloth, 49 maçta 33 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

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