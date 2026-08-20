Atletico Madrid lige galibiyet ile başladı! Yeni transferden müthiş gol...

Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın ilk haftasında kendi sahasında Malaga ile karşı karşıya geldi.
Metropolitano Stadı'nda oynanan mücadele, Atletico Madrid'in 2-0'lık galibiyeti ile sonuçlandı.
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Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Kang-In Lee ve 85. dakikada Alex Baena kaydetti.
Ev sahibi ekip bu skorla lige 3 puanla başlarken Malaga evine eli boş döndü.
Atletico Madrid, ligin ikinci haftasında kendi evinde Villarreal ile karşılaşacak. Malaga ise Deportivo'yu konuk edecek.
Atletico Madrid, Kang-In Lee’nin golüyle 1-0 öne geçti! ⚽️ pic.twitter.com/ctoQBmhwoU— S Sport (@ssporttr) August 19, 2026