Atletico Madrid lige galibiyet ile başladı! Yeni transferden müthiş gol...

Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın ilk haftasında kendi sahasında Malaga ile karşı karşıya geldi.

Metropolitano Stadı'nda oynanan mücadele, Atletico Madrid'in 2-0'lık galibiyeti ile sonuçlandı.

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Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Kang-In Lee ve 85. dakikada Alex Baena kaydetti.

Ev sahibi ekip bu skorla lige 3 puanla başlarken Malaga evine eli boş döndü.

Atletico Madrid, ligin ikinci haftasında kendi evinde Villarreal ile karşılaşacak. Malaga ise Deportivo'yu konuk edecek.