Cumhuriyet Gazetesi Logo
Atletico Madrid lige galibiyet ile başladı! Yeni transferden müthiş gol...

Atletico Madrid lige galibiyet ile başladı! Yeni transferden müthiş gol...

20.08.2026 00:36:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Atletico Madrid lige galibiyet ile başladı! Yeni transferden müthiş gol...

Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) ilk haftasında karşılaştığı Malaga'yı 2-0 mağlup etti.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın ilk haftasında kendi sahasında Malaga ile karşı karşıya geldi.

Metropolitano Stadı'nda oynanan mücadele, Atletico Madrid'in 2-0'lık galibiyeti ile sonuçlandı.

Image

YENİ TRANSFER AĞLARI HAVALANDIRDI

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Kang-In Lee ve 85. dakikada Alex Baena kaydetti.

Ev sahibi ekip bu skorla lige 3 puanla başlarken Malaga evine eli boş döndü.

Atletico Madrid, ligin ikinci haftasında kendi evinde Villarreal ile karşılaşacak. Malaga ise Deportivo'yu konuk edecek.

İlgili Konular: #la liga #atletico madrid #malaga

İlgili Haberler

Fatih Terim'den yıllar sonra gelen itiraf: 'Arsene Wenger gibi uzun süre kalsam...'
Fatih Terim'den yıllar sonra gelen itiraf: 'Arsene Wenger gibi uzun süre kalsam...' A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, kişisel Youtube kanalında açıklamalarda bulundu. Terim, Galatasaray'daki dönemine dair önemli sözler sarf etti.
Ferhat Arıcan ve Altan Doğan, Avrupa Şampiyonası'nda finale çıktı!
Ferhat Arıcan ve Altan Doğan, Avrupa Şampiyonası'nda finale çıktı! Milli sporcular Ferhat Arıcan ve Altan Doğan, Hırvatistan'da düzenlenen 2026 Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda finale yükseldi.
Meksika'da stadyumu fırtına vurdu: Facianın eşiğinden döndüler!
Meksika'da stadyumu fırtına vurdu: Facianın eşiğinden döndüler! Meksika’da El Arenal Stadyumu’nu vuran fırtına sonucu oluşan toz bulutu nedeniyle oyuncular ve izleyiciler stadyumu terk etmek zorunda kaldı.