Atletico Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin 9. haftasında kendi sahasında Real Sociedad ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:15'te başlayacak.
İspanya La Liga'da 9. hafta heyecanı yaşanıyor.
Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, kendi sahasında Imanol Alguacil'in ekibi Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek.
ATLETICO MADRID - REAL SOCIEDAD MAÇI SAAT KAÇTA?
Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:15'te başlayacak.
ATLETICO MADRID - REAL SOCIEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jose Montero'nun yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Atletico Madrid, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Cadiz'i 3-2 mağlup etmişti.
Real Sociedad ise kendi evinde ağırladığı Athletic Bilbao'yu 3-0 yenmişti.
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