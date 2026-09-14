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Atletico Madrid son dakikalarda açıldı!

Atletico Madrid son dakikalarda açıldı!

14.09.2026 00:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Atletico Madrid son dakikalarda açıldı!

Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Real Sociedad'ı 3-0 mağlup etti.
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İspanya La Liga'nın 5. haftasında Real Sociedad ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Estadio Municipal de Anoeta'da oynanan mücadeleyi Atletico Madrid 3-0 kazandı.

ATLETICO MADRID SON DAKİKALARDA AÇILDI

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada Atletico Madrid, 84. dakikada Alejandro Grimaldo'nun penaltıdan attığı golle öne geçti.

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Konuk ekip, 90. dakikada Jonathan David'in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.

Atletico Madrid, 90+5. dakikada Giuliano Simeone'nin attığı golle skoru 3-0'a getirdi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Atletico Madrid, Real Sociedad deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid puanını 10'a yükselterek 4. sıraya çıktı. Real Sociedad ise 6 maç sonunda 7 puanda kaldı ve 11. sırada yer aldı.

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