Atletico Mineiro'dan dikkat çeken Fred açıklaması: 'Süreç sona yaklaştı ama...'

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in geleceğine ilişkin yeni gelişmeler yaşandı.

Atletico Mineiro CEO'su Pedro Daniel, Fred ile yürütülen transfer görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu.

"SÜREÇ SONA YAKLAŞTI" Pedro Daniel, "Fred ile görüşmelerimiz sürüyor. Süreç sona yaklaştı ama biraz daha beklememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamayla birlikte Fred'in Atletico Mineiro ile görüşmelerinin devam ettiği ancak transferin henüz sonuçlanmadığı ortaya çıktı.

TARAFTARLARI SELAMLADI Fred, Sturm Graz ile oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından taraftarlara "üçlü" çektirdi ve daha sonra tribünleri selamladı.

Yaşanan bu anlar, Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin ayrılık ihtimalini gündeme getirdi.