Cumhuriyet Gazetesi Logo
Atletico Mineiro'dan dikkat çeken Fred açıklaması: 'Süreç sona yaklaştı ama...'
Paylaş

Atletico Mineiro'dan dikkat çeken Fred açıklaması: 'Süreç sona yaklaştı ama...'

13.08.2026 11:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Atletico Mineiro'dan dikkat çeken Fred açıklaması: 'Süreç sona yaklaştı ama...'

Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilen Fred için Brezilya ekibi Atletico Mineiro cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

Atletico Mineiro'dan dikkat çeken Fred açıklaması: 'Süreç sona yaklaştı ama...'

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in geleceğine ilişkin yeni gelişmeler yaşandı.

Atletico Mineiro'dan dikkat çeken Fred açıklaması: 'Süreç sona yaklaştı ama...'

Atletico Mineiro CEO'su Pedro Daniel, Fred ile yürütülen transfer görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Atletico Mineiro'dan dikkat çeken Fred açıklaması: 'Süreç sona yaklaştı ama...'

"SÜREÇ SONA YAKLAŞTI"

Pedro Daniel, "Fred ile görüşmelerimiz sürüyor. Süreç sona yaklaştı ama biraz daha beklememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Atletico Mineiro'dan dikkat çeken Fred açıklaması: 'Süreç sona yaklaştı ama...'

Bu açıklamayla birlikte Fred'in Atletico Mineiro ile görüşmelerinin devam ettiği ancak transferin henüz sonuçlanmadığı ortaya çıktı.

Atletico Mineiro'dan dikkat çeken Fred açıklaması: 'Süreç sona yaklaştı ama...'

TARAFTARLARI SELAMLADI

Fred, Sturm Graz ile oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından taraftarlara "üçlü" çektirdi ve daha sonra tribünleri selamladı.

Atletico Mineiro'dan dikkat çeken Fred açıklaması: 'Süreç sona yaklaştı ama...'

Yaşanan bu anlar, Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin ayrılık ihtimalini gündeme getirdi.

Atletico Mineiro'dan dikkat çeken Fred açıklaması: 'Süreç sona yaklaştı ama...'

İSMAİL KARTAL'DAN FRED AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da Fred'in durumuyla ilgili soruya yanıt verdi. Kartal, "Yönetim ile Fred arasında bazı şeyler var. Bekleyelim, bakalım ne olacak? Futbolda her an her şey değişebilir" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Atletico Mineiro #Fred

İlgili Haberler

Fenerbahçe erteleme başvurusu yapmıştı: TFF'nin Gençlerbirliği maçı kararı belli oldu!
Fenerbahçe erteleme başvurusu yapmıştı: TFF'nin Gençlerbirliği maçı kararı belli oldu! Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, sarı-lacivertli kulübün resmi televizyon kanalında yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptıkları erteleme başvurusunun sonucunu duyurdu.
Fenerbahçe'ye kötü haber: Dinamo Zagreb'den Livakovic kararı
Fenerbahçe'ye kötü haber: Dinamo Zagreb'den Livakovic kararı Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile transfer görüşmelerinde bulunan Dinamo Zagreb'in 31 yaşındaki file bekçisini kadrosuna katmaktan vazgeçtiği iddia edildi.
Fenerbahçe, Belçikalı forveti İstanbul’a getirdi: Lukaku geldi
Fenerbahçe, Belçikalı forveti İstanbul’a getirdi: Lukaku geldi Fenerbahçe, 33 yaşındaki Belçikalı golcü Romelu Lukaku ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. İstanbul’a gelen Lukaku, “Yüzde 100 hazırım” dedi.