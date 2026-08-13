Atletico Mineiro'nun ödeyeceği bonservis belli oldu: Fenerbahçe'de ayrılık kapıda

Yeni sezon kadro planlamalarını sürdüren Fenerbahçe, ayrılık çalışmalarında önemli bir anlaşmaya imza attı.

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre, sarı-lacivertli kulüp Fred'in transferi için Atletico Mineiro ile prensip anlaşmasına vararak oyuncunun ayrılığını netleştirdi.

2 MİLYON EURO BONSERVİS

Gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde transferin mali detayları da resmiyet kazandı. Yapılan anlaşmaya göre Atletico Mineiro kulübü Fenerbahçe'ye 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Transfer paketinde ayrıca 500 bin Euro tutarında bonus maddesinin de bulunduğu belirtildi. Deneyimli futbolcu ile 3.5 yıllık resmi sözleşme konusunda anlaşma sağlandığı ifade edildi.