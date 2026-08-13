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Atletico Mineiro'nun ödeyeceği bonservis belli oldu: Fenerbahçe'de ayrılık kapıda

Atletico Mineiro'nun ödeyeceği bonservis belli oldu: Fenerbahçe'de ayrılık kapıda

13.08.2026 20:08:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Atletico Mineiro'nun ödeyeceği bonservis belli oldu: Fenerbahçe'de ayrılık kapıda

Brezilya ekibi Atletico Mineiro'nun, Brezilyalı orta saha Fred'in transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi. Sarı lacivertli ekip, bu transferden 2 milyon Euro kazanacak.

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Yeni sezon kadro planlamalarını sürdüren Fenerbahçe, ayrılık çalışmalarında önemli bir anlaşmaya imza attı. 

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre, sarı-lacivertli kulüp Fred'in transferi için Atletico Mineiro ile prensip anlaşmasına vararak oyuncunun ayrılığını netleştirdi. 

2 MİLYON EURO BONSERVİS

Gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde transferin mali detayları da resmiyet kazandı. Yapılan anlaşmaya göre Atletico Mineiro kulübü Fenerbahçe'ye 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Transfer paketinde ayrıca 500 bin Euro tutarında bonus maddesinin de bulunduğu belirtildi. Deneyimli futbolcu ile 3.5 yıllık resmi sözleşme konusunda anlaşma sağlandığı ifade edildi.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Atletico Mineiro #Fred

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