Aubameyang ve Greenwood için maliyet engeli
Fenerbahçe, Aubameyang ve Greenwood ile görüştü. Ancak yüksek maliyetler nedeniyle transferin zor olduğu ifade ediliyor.
Transfer döneminin 5 Mart’a kadar uzamasıyla birlikte Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus’un isteği doğrultusunda özellikle İngiltere’den bazı oyuncularla görüşüyor.
Bu isimlerin başında Chelsea’nin forveti Aubameyang ve Manchester United’ın sağ açığı Greenwood geliyor.
Sarı-Lacivertli yöneticiler, bu isimlerle ön temas kurdu ancak yüksek maliyetler nedeniyle transferin zor olduğu ifade edildi. Son günlerde adı Fenerbahçe ile anılan Hakim Ziyech’in ise transferde gündeme gelmediği belirtildi.
ZAJC’TA U DÖNÜŞÜ
FENERBAHÇE’nin Sloven oyuncusu Zajc uzun süre Jesus’un gözüne girememişti. Zajc, son dönemde Portekizli hocanın vazgeçilmez oyuncularından biri oldu. Jesus’un olumlu rapor verdiği Zajc için yönetim masaya oturmaya hazırlanıyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek orta saha oyuncusuyla İtalyan kulüpleri yakından ilgileniyor. 28 yaşındaki futbolcunun, F.Bahçe’nin teklifi sonrası nasıl bir karar vereceği merak konusu. Zajc bu sezon 14 maçta süre alırken 2 gol attı, bir asist yaptı.
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