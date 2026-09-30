Avrupa basını Türk futbolundaki skandalı konuşuyor: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alınmıştı

Yaşananlar dünya basınında da geniş yer buldu. Almanya, Fransa, İspanya, İngiltere ve İtalyan basını gözaltıları manşetlerine taşıdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Hakem dosyası" soruşturmasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu 'nun da aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

"Türk futbolu yeni bir skandalla sarsıldı. Belge sahteciliği ve zorbalık iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında yedi şüpheli tutuklandı. Bunlar arasında Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu da bulunuyor."

"Gündoğdu ve altı şüpheli mobbing, resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla gözaltına alındı. Şüpheliler ile hakemler arasındaki WhatsApp yazışmaları da ortaya çıktı. MHK’nin başında bulunan Gündoğdu, Türk hakemliğinde en yüksek sorumluluğa sahip isimlerden biri olduğundan, gözaltına alınması ülke futbolunun hakem yapılanmasında büyük bir sarsıntıya yol açtı."

L'Equipe: “'Temiz futbol' mücadelesi yürüten Adalet Bakanı Akın Gürlek, X hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye hakemliğinin başındaki isim olan Ferhat Gündoğdu ve altı kişinin müdahale (görevi kötüye kullanma) iddiasıyla gözaltına alındığını duyurdu.”

"Roberto Mancini yönetimindeki İtalya’nın, Uluslar Ligi’nde ev sahibi Türkiye’yi 4-1 mağlup ettiği maçın ardından ülkede hakem skandalı patlak verdi: Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, başkan vekili ve diğer beş kişiyle birlikte gözaltına alındı."

Corriere dello Sport: "Türkiye’de "Calciopoli" Skandalı Patlak Verdi: Hakem Başkanı ve Altı Kişi Gözaltına Alındı"

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında, bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlendi.

Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile bazı MHK üyeleri olan hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirildi.

Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alındı.