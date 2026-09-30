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Avrupa basını Türk futbolundaki skandalı konuşuyor: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alınmıştı
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Avrupa basını Türk futbolundaki skandalı konuşuyor: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alınmıştı

30.09.2026 10:02:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Avrupa basını Türk futbolundaki skandalı konuşuyor: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alınmıştı

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da olduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Türk futbolunda yaşananlar dünya basınında gündem oldu.

Avrupa basını Türk futbolundaki skandalı konuşuyor: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alınmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Hakem dosyası" soruşturmasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. 

Yaşananlar dünya basınında da geniş yer buldu. Almanya, Fransa, İspanya, İngiltere ve İtalyan basını gözaltıları manşetlerine taşıdı.

Avrupa basını Türk futbolundaki skandalı konuşuyor: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alınmıştı

İşte dünya basınından yaşananlara ilişkin öne çıkan bazı haberler:

Weekend: "Türkiye'de Skandal: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Gözaltına Alındı"

"Türk futbolu yeni bir skandalla sarsıldı. Belge sahteciliği ve zorbalık iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında yedi şüpheli tutuklandı. Bunlar arasında Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu da bulunuyor."

Avrupa basını Türk futbolundaki skandalı konuşuyor: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alınmıştı

'TÜRK FUTBOLU YENİ BİR SKANDALLA SARSILIYOR'

Sport Bild: "Türk futbolu yeni bir skandalla sarsılıyor!" 

"Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu (57), yürütülen bir yolsuzluk soruşturması kapsamında emniyet güçlerince gözaltına alındı. Söz konusu gelişme, Türkiye'de yüzlerce profesyonel spor görevlisinin yasa dışı bahis hesaplarının bulunduğunu ortaya çıkaran geniş çaplı incelemelerin ardından yaşandı."

Avrupa basını Türk futbolundaki skandalı konuşuyor: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alınmıştı

BBC: "Türk futbolunun hakem yönetiminin başındaki isim yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alındı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı, polisin yürüttüğü yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturması kapsamında gözaltına alındı."

Avrupa basını Türk futbolundaki skandalı konuşuyor: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alınmıştı

'TÜRKİYE'DE SKANDAL'

Marca: "Türkiye'de Skandal: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu Gözaltına Alındı"

"Gündoğdu ve altı şüpheli mobbing, resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla gözaltına alındı. Şüpheliler ile hakemler arasındaki WhatsApp yazışmaları da ortaya çıktı. MHK’nin başında bulunan Gündoğdu, Türk hakemliğinde en yüksek sorumluluğa sahip isimlerden biri olduğundan, gözaltına alınması ülke futbolunun hakem yapılanmasında büyük bir sarsıntıya yol açtı."

Avrupa basını Türk futbolundaki skandalı konuşuyor: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alınmıştı

L'Equipe: “'Temiz futbol' mücadelesi yürüten Adalet Bakanı Akın Gürlek, X hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye hakemliğinin başındaki isim olan Ferhat Gündoğdu ve altı kişinin müdahale (görevi kötüye kullanma) iddiasıyla gözaltına alındığını duyurdu.”

Avrupa basını Türk futbolundaki skandalı konuşuyor: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alınmıştı

'TÜRKİYE'DE 'CALCIOPOLI' SKANDALI PATLAK VERDİ'

Corriere dello Sport: "Türkiye’de "Calciopoli" Skandalı Patlak Verdi: Hakem Başkanı ve Altı Kişi Gözaltına Alındı" 

"Roberto Mancini yönetimindeki İtalya’nın, Uluslar Ligi’nde ev sahibi Türkiye’yi 4-1 mağlup ettiği maçın ardından ülkede hakem skandalı patlak verdi: Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, başkan vekili ve diğer beş kişiyle birlikte gözaltına alındı."

(*Scoppia Calciopoli: İtalyan futbolunda 2006 yılında yaşanan büyük şike ve hakem ayarlama skandalına atıfla "Türk Calciopoli'si / Hakem skandalı patlak verdi" anlamında kullanılmış.)

Avrupa basını Türk futbolundaki skandalı konuşuyor: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alınmıştı

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında, bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlendi.

Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile bazı MHK üyeleri olan hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirildi.

Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alındı.

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