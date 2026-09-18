Avrupa basınında Beşiktaş yankısı: 'Mükemmel formunu teyit etti'

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Fransız temsilcisi Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı. Siyah beyazlıların, rakibini farklı yendiği müsabaka hem Fransa hem de Avrupa basınında geniş yer buldu. İşte Beşiktaş - Marsilya maçının Avrupa basınındaki yansımaları:

L'Equipe: Marsilya İstanbul'da ağır mağlup oldu “Marsilya, Avrupa Ligi macerasına İstanbul'da Beşiktaş'a karşı aldığı ağır bir yenilgiyle (1-4) başladı. İlk yarıda iyi oynayan Marsilya, ikinci yarıda çöktü ve üç dakika içinde iki gol yedi. Bu, Marsilya'nın üst üste dördüncü yenilgisi oldu. İstanbul'a yapılan bu yolculuk, Marsilya oyuncularına Ağustos ayından beri unutamadıkları bir şeyi hatırlattı: Sezon zor geçecek.”

20minutes: Türkiye'de ezici bir yenilgi alan Marsilya'nın sıkıntıları, PSG maçına üç gün kala daha da derinleşti “Marsilya, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Beşiktaş'a ağır bir yenilgi aldı. Marsilyalılar 50 dakika boyunca iyi oynadılar, ancak sürekli gerilim altında olmak sonunda yorgunluğa yol açıyor. Özellikle Pazar günü oynanacak PSG maçı öncesinde, rövanş maçına moralsiz bir şekilde çıkacaklar.”

Le Monde: Marsilya, Avrupa Ligi macerasına Beşiktaş karşısında ağır bir yenilgiyle başladı “Milyonlarca Euro ile kurulmuş bir takıma karşı ve nefes kesen bir atmosferde Marsilya zaman zaman umut vaat etti ve hatta yaklaşık yarım saat boyunca iyi bir mücadele sergiledi. Ancak ikinci yarı felaket oldu ve Türk takımının üstünlüğü inkar edilemezdi.”

Le Figaro: Abdallah umut vadeden, Fakılı göz kamaştıran, Gomes ve Agbadou ise felaket... "Marsilya, Beşiktaş karşısında 4-1'lik aşağılayıcı bir yenilgi aldı. Beşiktaş, mükemmel olmaktan uzak olsa da acımasızca etkili bir Türk takımıydı." "Dün gece bir cevherin ortaya çıktığını söylemek abartı olabilir ancak neredeyse doğru. Fransa'da doğan Türk kanat oyuncusu İlhan Fakılı mükemmel bir performans sergiledi. Sol kanadında her yerde hazır bulunan oyuncu, Beşiktaş'ın en iyi ataklarının neredeyse tamamının mimarıydı." “Emmanuel Agbadou kötü bir performans sergiledi. Maçın başlarında sarı kart gören Agbadou, ilk yarıda gerginlik ve sakarlık arasında gidip geldi. Kötü pozisyon alması, tartışmalı müdahaleleri ve isabetsiz pasları, teknik direktörü Vincenzo Italiano'yu onu devre arasında oyundan çıkarmaya itti.”

Orange: Marsilya, Beşiktaş karşısında ağır bir yenilgi aldı “Marsilya, Türkiye'de Beşiktaş'a deplasmanda 4-1'lik ağır bir yenilgiyle Avrupa Ligi macerasına başladı. İstanbul ekibinin gollerini Fakılı, Cerny, Murillo ve Poku kaydetti.”

Foot Mercato: Marsilya, Beşiktaş karşısında çöktü "Vincenzo Italiano'nun oyuncuları, maçın başından itibaren baskı kurarak büyük bir istek sergilediler. Bu istek Agbadou için fazla geldi ve Maupay'a yaptığı sakar faul nedeniyle sarı kart gördü; bu kart daha ciddi de olabilirdi. Yaklaşık bir saat boyunca tutarlı bir oyun sergileyen Marsilya takımı, nihayetinde savunma zaafları nedeniyle mağlup oldu."

La Provence: Marsilya, Beşiktaş'a ağır bir yenilgi aldı ve Türkiye'den büyük bir baş ağrısıyla döndü “İlk yarıda çok iyi bir performans sergilemesine rağmen Marsilya ikinci yarıda ivmesini koruyamadı ve Beşiktaş'a 4-1 mağlup oldu. Avrupa'nın en gürültülü stadyumu olarak anılan tribünleri dolduran 42 bin fanatiğin ve üst üste dördüncü yenilginin sonucu olarak, gece eve baş ağrılarıyla döndüler. Bu sefer migren, kasvet veya depresyon, aşağılayıcı bir sonuçla daha da şiddetlendi.”

RMC Sport: Türkiye'de ezici bir yenilgi alan Marsilya, Avrupa mücadelesine çok kötü bir başlangıç ​​yaptı “Avrupa Ligi'nde özgüvenlerini yeniden kazanmayı hedefleyen Marsilya, Beşiktaş'a karşı aldığı ağır yenilgiyle daha da büyük bir şüpheye düştü. Keylianne Abdallah'ın 29. dakikada attığı beraberlik golü Marsilyalılara bir umut ışığı vermişti ancak devre arasından sonra çöktüler.”

Eurosport İtalya: Vincenzo Italiano'nun çalıştırdığı Beşiktaş, Marsilya'yı 4-1'lik skorla mağlup etti “Lig aşamasının 1. hafta maçlarının ikinci turunda, Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'ı (tüm stadyumun Toto Cutugno'nun ikonik şarkısı eşliğinde tezahüratlarıyla) çaresiz Marsilya'yı 4-1'lik skorla ezerek mükemmel formunu teyit etti.”

Sport Mediaset: Beşiktaş, Marsilya'yı rahat bir şekilde mağlup etti “Beşiktaş, akşamın büyük maçında İstanbul'da Marsilya'yı 4-1 yendi. İkinci yarıda ev sahibi ekip adeta fırtına gibi esti.”

Mundo Deportivo: Beşiktaş, Marsilya'nın krizini daha da kötüleştirdi “Marsilya'nın teknik direktörü Bruno Genesio'nun geleceği, Fransız ekibinin sezon başındaki kötü performansının, Avrupa Ligi grup aşamasının açılış maçında İstanbul'da Beşiktaş'tan 4-1'lik ağır bir yenilgiyle daha da kötüleşmesinin ardından tehlikeye girebilir. Sağır edici bir atmosferde, Genesio'nun oyuncuları ikinci yarıda tamamen çöktü.”