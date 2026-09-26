Avrupa basınında gündem Türkiye - Fransa maçı: 'Galip geldi ancak Mbappe'yi kaybetti'

"İstanbul'un bir saat doğusunda, Marmara Denizi kıyısında yer alan İzmit şehrinde, "Zizou" Real Madrid'in başındaki son maçından beş yıl sonra, Uluslar Ligi'nin ilk gününde yeniden zaferin tadını çıkardı. Aime Jacquet'nin 1994'te Maviler'in başına geçmesinden bu yana ilk kez yeni bir teknik direktör Fransız milli takımıyla ilk maçını kazandı."

"Maviler, Zidane'ın teknik direktör olarak ilk maçında zorlu bir galibiyet elde etti ancak önemli olan galibiyeti almalarıydı."

"Fransa, yeni teknik direktörünün göreve başladığı ilk maçta Türkiye'yi 1-0 mağlup etti. Ancak performans, beklentilerin çok altında kaldı… Uluslararası bir maça yakışmayan bir sahada, Zidane'ın Fransa'sı ilk yarıda kayda değer hiçbir şey göstermedi."

"Zinedine Zidane, Aime Jacquet'den bu yana Fransa Milli Takımı'ndaki ilk maçını kazanan ilk teknik direktör oldu. Laurent Blanc ve Didier Deschamps bunu başaramamıştı."

'ARDA GÜLER ÇABALARININ KARŞILIĞINI ALAMADI'

Marca: Arda Güler, maçta kelimenin tam anlamıyla bir lider olarak daha da öne çıkmasına rağmen, çabalarının karşılığını alamadı. Fransız milli takımı gibi bir devle mücadele etmeye koyulan Türk, takımının itici gücüydü ve zaman zaman başarılı oldular.

Çünkü yeteneği, futbol becerisinin çok ötesine uzanıyor. Onu daha da büyük yapan, takım arkadaşlarında bağlılık uyandırma yeteneği ve adanmışlığı da var. Maçı kaybetti, ancak sahadan başı dik bir şekilde ayrıldı.