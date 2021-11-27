Avrupa Curling Şampiyonası'nda sevindirici haber!

Norveç'teki şampiyonada B kategorisinde yer alan Curling Erkek Milli Takımı, finale yükselmeyi başardı.

AA
27 Kasım 2021 Cumartesi, 10:40
Avrupa Curling Şampiyonası'nda sevindirici haber!
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A Milli Erkek Curling Takımı, B kategorisinde mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Norveç'in Lillehammer kentinde devam eden şampiyonada milli takım, yarı finalde İspanya'yla karşılaştı.

Rakibini 7-5 yenen ay-yıldızlı ekip, adını finale yazdırdı.

A Milli Erkek Curling Takımı, yarın finalde TSİ 13.30'da Rusya'yla karşılaşacak.


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