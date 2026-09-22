Avrupa'da gol krallığı sıralaması güncellendi: Süper Lig'den 5 isim listede yer aldı

Avrupa futbolunda 2026/27 sezonun gol krallığı yarışı devam ediyor. Hafta sonunda oynanan karşılaşmaların ardından listede değişim yaşandı.
LaLiga'da sezona namağlup devam eden Barcelona'nın yıldızı Raphinha, Sevilla deplasmanında yaptığı hat-trick'le zirvede yer aldı. Brezilyalı yıldız şimdiden gol sayısında çift haneleri yakalamış durumda.
Avrupa'da bu sezonun güncel en skorer 10 ismi arasına Süper Lig'den 5 futbolcu dahil oldu.
İşte Foot Mercato'nun derlediği listeye göre Avrupa'da sezonun en golcü isimleri:
1. Raphinha - Barcelona | 7 maç - 12 gol
2. Vangelis Pavlidis - Benfica | 7 maç - 8 gol
3. Gift Orban - Amedspor | 6 maç - 7 gol
4. Mohamed Salah - Trabzonspor | 6 maç - 7 gol
5. Sergio Camello - Rayo Vallecano | 7 maç - 7 gol
6. Lamine Yamal Barcelona | 7 maç - 7 gol
7. Kylian Mbappe - Real Madrid | 7 maç - 7 gol
8. Victor Osimhen - Galatasaray | 4 maç 6 gol
9. Donyell Malen - Roma | 5 maç - 6 gol
10. Vedat Muriqi - Fenerbahçe | 6 maç - 6 gol
11. Eldor Shomurodov - Başakşehir | 6 maç - 6 gol
12. Yassir Zabiri - Racing Santander | 7 maç - 6 gol
13. Roberto Fernandez Jaen - Espanyol | 7 maç - 6 gol
14. Luis Suarez - Sporting | 7 maç - 6 gol