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Avrupa'da gol krallığı sıralaması güncellendi: Süper Lig'den 5 isim listede yer aldı
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Avrupa'da gol krallığı sıralaması güncellendi: Süper Lig'den 5 isim listede yer aldı

22.09.2026 12:44:00
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Cumhuriyet Spor
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Avrupa'da gol krallığı sıralaması güncellendi: Süper Lig'den 5 isim listede yer aldı

Avrupa liglerinde hafta sonu oynanan maçların ardından gol krallığı sıralaması güncellendi. En golcü futbolcular listesinde Süper Lig'den 5 isim yer aldı.

Avrupa'da gol krallığı sıralaması güncellendi: Süper Lig'den 5 isim listede yer aldı

Avrupa futbolunda 2026/27 sezonun gol krallığı yarışı devam ediyor. Hafta sonunda oynanan karşılaşmaların ardından listede değişim yaşandı.

Avrupa'da gol krallığı sıralaması güncellendi: Süper Lig'den 5 isim listede yer aldı

LaLiga'da sezona namağlup devam eden Barcelona'nın yıldızı Raphinha, Sevilla deplasmanında yaptığı hat-trick'le zirvede yer aldı. Brezilyalı yıldız şimdiden gol sayısında çift haneleri yakalamış durumda.

Avrupa'da gol krallığı sıralaması güncellendi: Süper Lig'den 5 isim listede yer aldı

Avrupa'da bu sezonun güncel en skorer 10 ismi arasına Süper Lig'den 5 futbolcu dahil oldu. 

İşte Foot Mercato'nun derlediği listeye göre Avrupa'da sezonun en golcü isimleri:

Avrupa'da gol krallığı sıralaması güncellendi: Süper Lig'den 5 isim listede yer aldı

1. Raphinha - Barcelona | 7 maç - 12 gol

 

Avrupa'da gol krallığı sıralaması güncellendi: Süper Lig'den 5 isim listede yer aldı

2. Vangelis Pavlidis - Benfica | 7 maç - 8 gol

 

Avrupa'da gol krallığı sıralaması güncellendi: Süper Lig'den 5 isim listede yer aldı

3. Gift Orban - Amedspor | 6 maç - 7 gol

 

Avrupa'da gol krallığı sıralaması güncellendi: Süper Lig'den 5 isim listede yer aldı

4. Mohamed Salah - Trabzonspor | 6 maç - 7 gol

 

Avrupa'da gol krallığı sıralaması güncellendi: Süper Lig'den 5 isim listede yer aldı

5. Sergio Camello - Rayo Vallecano | 7 maç - 7 gol

 

 

Avrupa'da gol krallığı sıralaması güncellendi: Süper Lig'den 5 isim listede yer aldı

6. Lamine Yamal Barcelona | 7 maç - 7 gol

Avrupa'da gol krallığı sıralaması güncellendi: Süper Lig'den 5 isim listede yer aldı

7. Kylian Mbappe - Real Madrid | 7 maç - 7 gol

Avrupa'da gol krallığı sıralaması güncellendi: Süper Lig'den 5 isim listede yer aldı

8. Victor Osimhen - Galatasaray | 4 maç 6 gol

 

Avrupa'da gol krallığı sıralaması güncellendi: Süper Lig'den 5 isim listede yer aldı

9. Donyell Malen - Roma | 5 maç - 6 gol

 

Avrupa'da gol krallığı sıralaması güncellendi: Süper Lig'den 5 isim listede yer aldı

10. Vedat Muriqi - Fenerbahçe | 6 maç - 6 gol

 

Avrupa'da gol krallığı sıralaması güncellendi: Süper Lig'den 5 isim listede yer aldı

11. Eldor Shomurodov - Başakşehir | 6 maç - 6 gol

Avrupa'da gol krallığı sıralaması güncellendi: Süper Lig'den 5 isim listede yer aldı

12. Yassir Zabiri - Racing Santander | 7 maç - 6 gol

 

Avrupa'da gol krallığı sıralaması güncellendi: Süper Lig'den 5 isim listede yer aldı

13. Roberto Fernandez Jaen - Espanyol | 7 maç - 6 gol

 

Avrupa'da gol krallığı sıralaması güncellendi: Süper Lig'den 5 isim listede yer aldı

14. Luis Suarez - Sporting | 7 maç - 6 gol

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