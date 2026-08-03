Avrupa'da kura günü: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oluyor

Futbolun kulüpler düzeyindeki 3 kupasında gözler play-off kura çekimine çevrildi. UEFA’nın Nyon’daki merkezinde yapılacak kura çekiminde temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri belli olacak.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3’ünü tur mücadelesinde Sturm Graz ile karşılaşıyor.

Sarı Lacivertli ekip, Avusturya temsilcisini elemesi durumunda, play-off’ta Lyon - Sparta Prag ve Union Saint-Gilloise - Bodo Glimt maçlarının kazananlarından biriyle eşleşecek.

Avrupa Ligi’nde Beşiktaş da üçüncü eleme turunda mücadele ediyor. Çekya’dan Kralove’yi elediği takdirde Siyah Beyazlı ekibi, Kızılyıldız, Dinamo Zagreb ve Slovan Bratislava’nın da aralarında olduğu güçlü rakipler bekliyor.

Trabzonspor ise Avrupa Ligi play-off turuna direkt katılıyor. Temsilcimiz, üçüncü turdan gelecek takımları bekleyecek. Benfica, Rangers, Anderlecht ve Viktoria Plzen, bordo mavililerin muhtemel rakipleri arasında.

İsviçre’nin Nyon kentindeki Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off turu kura çekimi, saat 13.00’ten itibaren TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.