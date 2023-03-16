Avrupa futbolunda kuralar yarın çekilecek
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde tüm eşleşmeler 17 Mart Cuma günü (yarın) belli olacak.
UEFA turnuvaları Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalden finale kadar tüm eşleşmeler, yarın belli olacak.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura töreninde, Avrupa futbolunun üç organizasyonundaki çeyrek final, yarı final ve final etaplarındaki eşleşmeler duyurulacak.
Kura töreni, Şampiyonlar Ligi'nde (TSİ) 14.00'te, Avrupa Ligi'nde (TSİ) 15.00'te, Avrupa Konferans Ligi'nde ise (TSİ) 16.00'da başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, aynı ülke takımlarının birbiriyle eşleşmesine ilişkin herhangi bir kısıtlama olmayacak. Diğer iki turnuvada eşleşme kısıtlaması olması halinde, tören öncesinde açıklanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Demir Grup Sivasspor'un kuralara katılım durumu, bu akşam rakipleriyle oynayacakları maçlarda alacakları sonuca göre belli olacak.
Müsabakalarına evinde çıkacak Türk takımlarından Fenerbahçe, İspanya temsilcisi Sevilla'yla; Demir Grup Sivasspor ise İtalya'nın Fiorentina takımıyla TSİ 20.45'te karşılaşacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Adıyaman ve Şanlıurfa sel felaketinde son durum
- Yurttaş Soylu'nun talimatını anlattı
- 'Milliyetçi kanat' rahatsız iddiası
- Bolu'da şiddetli deprem!
- Erdoğan'ın stratejisi belli oldu
- Esad, Erdoğan ile görüşme şartını açıkladı
- İstanbul'da da hissedildi: Depreme ilişkin ilk yorum
- Erdoğan'ın masasındaki anket
- Canlı yayında son seçim anketi: Dikkat çekici ayrıntı
- Gülefer Yazıcıoğlu Destici'yi böyle kovmuş