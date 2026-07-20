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Avrupa kupalarında kura heyecanı: Üç temsilcimizin rakibi belli olacak

Avrupa kupalarında kura heyecanı: Üç temsilcimizin rakibi belli olacak

20.07.2026 10:56:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Avrupa kupalarında kura heyecanı: Üç temsilcimizin rakibi belli olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu maçlarının kura çekimi, İsviçre'de yapılacak. Kura çekiminde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli olacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde 3’üncü eleme turu kuraları İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. 2. eleme turunu geçmeleri halinde Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde ve Başakşehir'in ise UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri de belli olacak.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe'nin 2. eleme turunda Gornik Zabrze'yi elemesi halinde muhtemel rakipleri şöyle:

Union Saint-Gilloise (Belçika)

Sparta Praha (Çekya)

Sturm Graz (Avusturya) - Hearts (İskoçya) galibi

NEC Nijmegen (Hollanda)

BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

Beşiktaş'ın 2. eleme turunda Midtjylland'ı elemesi halinde muhtemel rakipleri şöyle:

Hammarby (İsveç) - Anderlecht (Belçika) galibi

Hajduk Split (Hırvatistan) - Pafos FC (Güney Kıbrıs) galibi

Jagiellonia Bialystok (Polonya)

Tromso (Norveç) - Hradec Kralove (Çekya) galibi

BAŞAKŞEHİR'İN UEFA KONFERANS LİGİ'NDEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

Başakşehir'in 2. eleme turunda Inter Turku'yu elemesi halinde muhtemel rakipleri şöyle:

Vaduz (Lihtenştayn) - Atletic Club d'Escaldes (Andorra) galibi

GAIS (İsveç) - Nordsjaelland (Danimarka) galibi

Tromso (Norveç) - Hradec Kralove (Çekya) mağlubu

Shelbourne (İrlanda) - Nomme Kalju (Estonya) galibi

KURA ÇEKİMLERİ HANGİ KANALDA?

Avrupa kupalarında kura çekimleri 20 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat 13.00'te, Avrupa Ligi kura çekimi saat 14.00 ve Konferans Ligi kura çekimi ise saat 15.00'te yapılacak. Kura çekimlerini UEFA'nın internet sitesi uefa.com canlı yayımlayacak.

İlgili Konular: #beşiktaş #Başakşehir #fenerbahçe

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